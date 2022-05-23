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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك في المعرض السعودي الدولي للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، كراع ذهبي، والذي ينعقد في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 22 إلى 24 من شهر مايو الجاري، بمشاركة عدد من رؤساء الشركات الكبرى في قطاع التقنية والمعلومات في المملكة، ومسؤولي عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتأتي المشاركة، ضمن جهود برنامج «صنع في السعودية» الرامية إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز اندماجه في مسيرة التحول الرقمي، ورفع مساهمته الاقتصادية تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال بناء وتعزيز هوية خاصة للصناعات والخدمات الوطنية، والتسويق للسلع والخدمات الوطنية محليًا إلى جانب ما يمثله المعرض من فرصة كبيرة لتقديم تجربة وفوائد متميزة لأعضاء صنع في السعودية، وإيجاد فرص لتبادل الخبرات عبر التعاون مع مؤسسات الأعمال والتكنولوجيا الكبرى والمستثمرين ورجال الأعمال والشركات الناشئة لمواكبة الابتكارات الرائدة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة.



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