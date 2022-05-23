تعليق موقت لدعم مستفيدي البناء الذاتي غير الحاصلين على شهادة الإشغال

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وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي، أن المستفيد غير الملتزم بشروط منتج البناء الذاتي الذي لم يكمل البناء خلال 3 سنوات من توقيع العقد التمويلي، سيتم تعليق الدعم السكني عنه بشكل مؤقت حتى يلتزم بمعالجة وتحديث مراحل البناء ورفع شهادة الإشغال عبر البوابة الالكترونية للصندوق، مشيرا إلى أن تعليق الدعم سيكون اعتبارا من مايو الحالي.وقال «إن الصندوق خلال الفترة الماضية بعث برسائل للمستفيدين من البناء الذاتي تتضمن أهمية سرعة تقديم شهادة الإشغال بعد انتهاء المهلة المحددة للبناء 3 سنوات»، لافتا إلى أنه سيتم استئناف إيداع الدعم وبأثر رجعي للمستفيد بعد رفع شهادة الإشغال واعتمادها من قبل الصندوق.
وأكد حرص والتزام «الصندوق العقاري» على إيداع الدعم السكني في موعده المحدد لمستفيدي برنامج القرض العقاري المدعوم، داعيا جميع مستفيدي «البناء الذاتي» للالتزام بالمدة المحددة التي نص عليها العقد التمويلي لإكمال البناء واستخراج شهادة الإشغال عبر منصة بلدي ورفعها للصندوق الكترونيا.
دعم مستفيدي البناء الذاتي:
- تعليق الدعم السكني موقتا لغير مستخرجي شهادة الإشغال.
- تعليق الدعم سيكون اعتبارا من مايو 2022.
- سيتم إيداع الدعم بأثر رجعي في حال تم استخراج شهادة الإشغال.
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