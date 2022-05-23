2.3 مليار استثمارات سابك في التقنية والابتكار خلال 6 سنوات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوزت قيمة استثمارات شركة سابك في التقنية والابتكار خلال السنوات الست الماضية 2.3 مليار ريال. وأثمر نهج الشركة نحو الابتكار في تعزيز مكانة المملكة وريادتها، من خلال التوسع نحو أسواق إقليمية وعالمية، لتصبح سابك في مقدمة أكبر الشركات في صناعة الكيماويات في العالم.

وبحسب تقرير للشركة أنشأت سابك منظومة للتقنية والابتكار في خمس مناطق رئيسة هي: السعودية، والولايات المتحدة، وأوروبا، وجنوب شرق آسيا، وشمال شرق آسيا، وتشمل المنظومة حتى اليوم 20 مركزا للتقنية والابتكار يعمل فيها 1270 عالما يسهمون في ابتكار المنتجات والتطبيقات وتطوير التقنيات والحلول.

وأشار التقرير إلى أن هذا الانتشار العالمي لمنظومة سابك البحثية والتقنية والتطويرية والابتكارية مكنها من الوفاء بالتزام الشركة نحو نجاح زبائنها أين ما كانوا، من خلال الحرص المستمر للحصول على فهم أعمق بالقطاعات الصناعية للزبائن، والتحديات الإقليمية التي يواجهونها، لتحويل هذه المعرفة إلى حلول مبتكرة تعالج احتياجاتهم بشكل متميز.

وتستمر الشركة في تعزيز حجم التعاون مع المراكز الرائدة دوليا في الأبحاث والتقنيات، وتوسيع نطاق الشراكات مع الشركات الناشئة التي لديها قدرة فائقة على التميز في مجال الابتكار وتطبيقه في مجال الأعمال بشكل فعال، ونقل التقنيات المتطورة إلى المملكة، لرفد بيئة الأعمال والإسهام في تمكين (رؤية السعودية 2030).

وتعمل سابك مع العديد من الجامعات العالمية المرموقة، ومراكز البحوث العالمية الرائدة، وغيرهم من الشركاء من القطاعين العام والخاص، لتطوير الابتكارات من أجل المحافظة على التنافسية والريادة في التقنيات الخاصة بأعمالها، والاستفادة من جميع فرص النمو المستقبلي في مجال التقنية والابتكار.

وتعمل الشركة عن كثب مع الجامعات لدعم البحث العلمي، حيث يتجاوز نطاق الشراكة مع هذه الجامعات المشاريع التطبيقية التي تخدم أعمال الشركة، ويمتد للبحث في القضايا البيئية، ومشاكل التلوث، والقضايا المتعلقة بالتخلص من النفايات، والمخلفات الصناعية.

وشيدت سابك في وادي الرياض للتقنية بجامعة الملك سعود مجموعة من مراكزها المختصة بالبحث والابتكار والتطوير، وهي: مركز سابك لتطوير التطبيقات البلاستيكية «سبادك»، وموطن الابتكار. كما أنشأت في ذات الموقع المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)، الذي يديره مجلس إدارة برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة وبعضوية ممثلين عن سابك. إضافة إلى مركز للبحث والتطوير في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست».

منظومة سابك العالمية للتقنية والابتكار

موزعة على 5 مناطق:

السعودية

الولايات المتحدة

أوروبا

جنوب شرق آسيا

شمال شرق آسيا

تشمل 20 مركزا للتقنية والابتكار

يعمل بالمراكز 1270 عالما

أبرز مراكز سابك للبحث والابتكار في المملكة:

مركز سابك لتطوير التطبيقات البلاستيكية «سبادك»

موطن الابتكار

المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)

مركز للبحث والتطوير في جامعة «كاوست»