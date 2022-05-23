مستثمرون بريطانيون يبدون اهتماما بسوق الغذاء والدواء في المملكة

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وأبدى مستثمرون بريطانيون اهتمامهم بالاستثمار في سوق الغذاء والدواء بالمملكة.وبحث الجضعي خلال لقائه عدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات البريطانية ورجال الأعمال وممثلين عن القطاع الخاص، التحديات والعوائق التي تواجه المستثمرين في قطاعات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية.
واستعرض التسهيلات وحزم المبادرات التي تقدمها الهيئة لتيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، والعمل على إزالة كل العقبات التي قد تتسبب في إعاقة عمل المنشآت، وذلك انسجاما مع رؤية المملكة 2030.
وأكدت الهيئة على أهمية جذب الاستثمارات في قطاع الصناعات الدوائية عبر تعزيز حماية الملكية الفكرية للمستحضرات الصيدلانية المبتكرة، ورفع مستوى الشفافية في إجراءات التسجيل، وتعزيز مستوى الثقة في إجراءات حماية الملكية الفكرية، والعمل على زيادة عدد الشركات العالمية المبتكرة التي تقوم بالتصنيع الكامل للعديد من مستحضراتها في المصانع المحلية، أو المصانع التي أسستها تلك الشركات في المملكة.
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