منتدى عربي يناقش وضع تشريعات تعزز التكامل الاقتصادي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يناقش المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، أهمية وضع تشريعات عربية لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي ودور القطاعين العام والخاص في المجال، ولا سيما في تعزيز التجارة العربية البينية.

ويسعى المنتدى الذي تستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام بمقر المنظمة بالقاهرة لوضع تصور مستقبلي للتعاون الاقتصادي العربي وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتحقيق تكامل إنتاجي عربي يخدم الرؤى الاستراتيجية للبلدان العربية، كما انطلق المنتدى الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية والبرلمان العربي تحت عنوان «التجارة البينية ودور القطاعين العام والخاص في تحقيق ذلك» بحضور عدد من المسؤولين العرب وخبراء الاقتصاد ورجال الأعمال.

وشارك في أعمال المنتدى نيابة عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، المستشار محمد التميمي.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري الدكتور علي مصيلحي في كلمته الافتتاحية للمنتدى نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية تعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية والإسراع باستكمال متطلبات التجارة العربية الحرة، وتنمية أهداف التجارة العربية البينية ودعم المؤسسات العربية الكفيلة بتنفيذ تعاون اقتصادي للوصول لتكامل اقتصادي.

وقال «إن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول العربية تستدعي بذل المزيد من الجهود الاستثنائية من الحكومات العربية والقطاع الخاص لخلق الظروف اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي».

وأضاف أن هذا المنتدى يشكل فرصة لبذل مزيد من الجهد لمعالجة التحديات التي تمنع تحقيق نمو اقتصادي بالدول العربية وتحقيق تكامل اقتصادي عربي فعال.