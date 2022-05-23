شكرا لقرائتكم خبر طرح فرصة استثمارية لنقل الركاب والسيارات بين مدن الشرقية بحرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح عن طرح فرصة استثمارية لنقل الركاب والأمتعة والسيارات بين مدن المنطقة الشرقية عبر النقل الساحلي بين الجبيل والخبر وحتى العقير سواء لخدمات النقل الاستثماري والنقل العام البحري والسياحة، مشيرا إلى أن تكلفة الاستثمار تقدر بـ 4 مليارات ريال، فيما العائد على الاستثمار على مدى 30 عاما يصل إلى 11%، مشيرا إلى أن صافي القيمة الحالية للمنافع الاقتصادية بالمنطقة يتجاوز 1.3 مليار ريال.

وأوضح الرميح خلال ورشة عمل «مشروع النقل البحري للركاب في المنطقة الشرقية» نظمتها غرفة الشرقية، أن المشروع سيسهم في زيادة الناتج المحلي لقطاع النقل بأكثر من 3 مليارات، إضافة إلى كونه يخلق أكثر من 13,2 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

وأشار إلى أن الهيئة قلصت مسارات النقل البحري على الساحلين الغربي والشرقي للمملكة إلى 38 مسارا من 152 مسارا، منها 14 مسارا تحظى بأهمية اقتصادية كبرى أو ذات أهمية استراتيجية مستقبلا، لافتا إلى أن 7 مسارات منها على الساحل الشرقي و7 أخرى على الساحل الغربي للمملكة، منوها إلى أن سواحل المملكة تمتد على مساحة 3400 كلم.

وذكر أن المسارات السبعة على الساحل الشرقي تبدأ من شاطئ الجبيل « الفناتير» مرورا برأس تنورة ودارين والدمام والخبر وشاطئ نصف القمر.

ولفت إلى أن دراسة الفرص الاستثمارية أخذت في الاعتبار 3 مصادر للتمويل خلال فترة المشروع وهي الإيرادات من أجور النقل وإقامة الفعاليات المقدمة للمستخدمين والمساهمة الحكومية من خلال النفقات الرأسمالية والبنى التحتية ومساهمة القطاع الخاص في النفقات التشغيلية والإعلانات والرعاية.