شكرا لقرائتكم خبر منتدى الرياض يناقش ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد منتدى الرياض الاقتصادي بالتعاون مع غرفة المدينة المنورة، حلقة النقاش الثانية حول «دراسة ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وتأثيرها على ازدهار السياحة والخدمات اللوجستية»، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة الدكتور خالد الدقل والأمين العام المهندس عبدالله أحمد أبوالنصر.

وأكد رئيس مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد الراجحي خلال الحلقة التي عقدت بمقر غرفة المدينة على أهمية هذه الدراسة من خلال الاستفادة من نتائجها لتحقيق أهداف الاستراتيجية العامة للنقل العام ورؤية المملكة 2030، التي تهدف لترسيخ مكانة المملكة مركزا لوجستيا عالميا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات النقل وتعزيز منظومة الخدمات السياحية، مشيرا إلى أن الهدف من ورشة العمل هو التعرف على مرئيات المشاركين وإسهامهم في إثراء الدراسة.

من جهته استعرض المكتب الاستشاري المعد للدراسة، أهدافها ومنهجيتها ونطاقها وعناصرها ومخرجاتها، مبينا أن الدراسة تهدف إلى التعرف على الآثار الاقتصادية والاجتماعية لربط مناطق المملكة المختلفة بشبكة سكك حديدية وانعكاس ذلك على ازدهار قطاعي الخدمات اللوجستية والسياحة، وذلك من خلال تشخيص الوضع الراهن للسكك الحديدية وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية؛ ودراسة أهم التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال، والتنبؤ بتأثيرها على جميع القطاعات الاقتصادية بشكل عام وقطاعي السياحة والخدمات اللوجستية بشكل خاص.

يذكر أن نتائج وتوصيات الحلقة ستعلن بشكل تفصيلي خلال فعاليات الدورة العاشرة للمنتدى في نوفمبر 2022م.