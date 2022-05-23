زيادة كبيرة في سعر الدولار اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه في 9 بنوك مع نهاية التعاملات، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، بينما استقر السعر في بنك البركة.

وشهد سعر الدولار زيادات متتالية على مدار اليوم لتصل إلى 13 قرشًا بنهاية التعاملات.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 18.36 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا.

بنك مصر: 18.36 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 18.37 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا.

بنك القاهرة: 18.37 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 18.38 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.34 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا.

بنك قناة السويس: 18.34 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.38 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا.

بنك كريدي أجريكول: 18.34 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا.

بنك البركة: 18.21 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.