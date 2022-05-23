شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: المملكة تتوقع نمو الاقتصاد هذا العام بـ 7.4% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - حكومة المملكة تتوقع أن يصل التضخم إلى 2.3% بنهاية العام

- من المنتظر أن تكون المملكة أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا هذا العام بعد الهند

قال وزير المالية محمد الجدعان، اليوم الاثنين، خلال ندوة حول التوقعات الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا على هامش منتدى دافوس في سويسرا، إن المملكة تتوقع نمو الاقتصاد 7.4% هذا العام.

وعرض توقعات بنمو الناتج المحلي النفطي السعودي 19% هذا العام، ومن المنتظر أن تكون المملكة أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا هذا العام بعد الهند، بحسب استطلاع أجرته "بلومبرغ" لآراء المحللين، حيث ارتفع النفط بنسبة 50٪ تقريبًا منذ نهاية العام 2021 إلى 110 دولارات للبرميل، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة تريليون دولار لأول مرة.

وأكد الجدعان أن تخصيص فوائض النفط سيتم وفقاً لمستهدفات رؤية 2030، وأضاف: "ما زلنا نعمل على فصل الاقتصاد عن عوائد النفط"، مضيفاً أن صندوق الاستثمارات العامة يوفر فرص استثمار بعوائد جيدة جداً.

وتخطط المملكة لاستغلال المكاسب النفطية غير المتوقعة لهذا العام، لتسريع تنويع الاقتصاد، بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وفقًا لتصريحات أخرى لوزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم.

من جانب آخر، قال وزير المالية، إن حكومة المملكة تتوقع أن يصل التضخم إلى 2.3% بنهاية العام، مشيراً إلى أن التعامل مع التضخم محلياً تم بشكل مبكر.