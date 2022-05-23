شكرا لقرائتكم خبر عن محمود محى الدين: إطلاق برامج تمويلية بـ130تريليون دولار لتمويل مشروعات التنمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذىلصندوق النقد الدولي المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 أن العالم يمر حاليا بالمرحلة الرابعة من عجز تمويل التنمية المستدامة وتعد أصعب مرحلة مر بها العالم على مدار التاريخ بسبب ما شهدت العالم سواء كانت جاىحة كورونا والحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأضاف الدكتور محي الدين أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي سيطلق برنامج تمويل لمواجهة تغيرات المناخ بمقدار 130 تريليون دولار سيتم إطلاقة على مستوي العالم .
وجاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعاليات "المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية" والمنعقد بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك على مدار يومي 23 و 24 من مايو الجاري، بحضور د.محمد معيط، وزير المالية، د.محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي" عبر الفيديو كونفرانس"، نيكول شامبين، القائم بالأعمال لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، جاريث دافيز رئيس مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي MESR، وعددًا من السفراء، وممثلي المنظمات المجتمعية والدولية.
وأكد محي الدين أن البرنامج يستهدف تمويل المشروعات التنمية المستدامة.