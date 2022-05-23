شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 113.43دولار لبرنت و111.00دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم 113.43دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 111.00دولار للبرميل.

وطالب رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، النرويج، بضرورة تقاسم أرباح صادرات النفط والغاز مع أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس الوزراء البولندي، إن أرباح النرويج الإضافية من النفط والغاز، ستتجاوز مائة مليار يورو، متابعا: أصدقائي النرويجيين الأعزاء، هذا ليس عدلا، فعلى النرويج أن تشارك على الفور أرباحها من بيع النفط والغاز، وتقييم الحصول على أرباح إضافية من موارد الطاقة في مواجهة ارتفاع الأسعار.

وكشف المدير التنفيذى لجمعية النفط والغاز السلوفاكية، ريتشارد كواسنيفسكي أن بلاده لديها احتياطيات نفطية تكفيها لمدة 105 أيام، وغاز طبيعي يكفي لمدة شهر واحد فقط، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف المدير التنفيذى لجمعية النفط والغاز السلوفاكية، أن مخازن الغاز السلوفاكية تحت الأرض، والتي تبلغ سعتها الإجمالية 3.5 مليار متر مكعب، حاليا ممتلئة بنسبة 25%.

ولفت المدير التنفيذى لجمعية النفط والغاز السلوفاكية، إلى أن مرافق تخزين الغاز مملوكة لشركات تجارية، مما يحد من قدرة الدولة على التأثير على عملها.