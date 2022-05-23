السفارة الأمريكية: حجم استثمارات الولايات المتحدة بمصر 80 مليار دولار

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيكول شامبين، القائم بالأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة استثمار بلادها نحو 80 مليار دولار دولار خلال عقود شراكة مع مصر، منها 50 مليار فى الدفاع الوطنى 30 مليار دولار فى الأنشطة الاقتصادية بالسوق المحلى.

وجاء ذلك خلال مؤتمر فرص التمويل البديل فى مصر، نحو تمويل مستدام للتنمية بحضور عدد من الوزراء والمسئولين الدوليين والقيادات التنفيذية في الحكومة والذى يستمر على مدى يومين بالقاهرة

أكدت أيضا اهتمام نحو 40 شركة أمريكية بتوسيع استثماراتها فى مصر حيث التقيت منذ ايام بالدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لبحث هذا الشأن، مسيرة إلى استمرار التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتدعم تقدم الاقتصاد المصرى.

أشار إلى تشجيع بلادها لجميع المبادرات المصرية فى مجالات الرعاية الصحية والسياحة والاستثمار، ودعم الاستثمار في مصر

أشارت أيضا إلى اهتمام بلادها بالمشاركة بوفد كبير فى فعاليات قمة المناخ المرتقبة فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل وتعزيز العلاقات والاستثمار الاخضر وتشجيع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.