شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير المالية: التوسع فى طرح سندات بعملات أخرى ونستهدف الأسواق الأسيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأضاف أن مصر عملت على تنويع الاستثمارات وإصدار السندات المصرية فى أسواق المال اليابانية، وتعزيز العلاقات والتعاون المشترك مع الجانب الياباني، حيث رجحت مصادر لأول مرة فى اطلاق سندات غير أوروبية أو أمريكية.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف أول إصدار من الصكوك التي تخاطب مستثمر مختلف ونوعية مختلفة في خلال الأشهر القادمة حيث نتجه إلى هذا الاتجاه وتم قطع شوطا كبيرا في الإجراءات.

وأوضح أن هناك توسعا في السندات الخضراء بالاضافة إلى سندات تنمية وسنصبح دولة رائدة بها لأن لدينا مشروعات كبيرة تنموية مثل حياة كريمة ومشروعات أخرى تستطيع السماح لنا بالمطالبة بتمويل بشكل جديد ومن نوعية مستثمرين جداد.