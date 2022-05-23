وزير الإسكان يجتمع بجهاز مدينة المنصورة الجديدة لمتابعة تنفيذ المشروعات المختلفة

القاهرة - سامية سيد - فى مستهل زيارته للمدينة، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بجهاز مدينة المنصورة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل من رئيس جهاز المدينة، عن الموقف التنفيذى للمشروعات السكنية، ومشروعات المرافق، ومختلف المشروعات التنموية، موجهاً بتكثيف أعمال الزراعات بالطرق والمحاور الرئيسية والجزر الوسطى للطرق.

وأثنى الوزير، على الجهد الذي يبذله مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، وجميع أفراد فريق العمل بجهاز المدينة، فى تنفيذ مختلف المشروعات، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، والالتزام بتنفيذ جميع الأعمال في مواعيدها المحددة، وبأعلى جودة، لإظهار مدينة المنصورة الجديدة بالشكل اللائق بها.