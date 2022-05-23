التنظيم والإدارة ينتهى من نقل 3579موظفا من الشئون الصحية والتأمين الصحى ببورسعيد

وذكر بيان الجهاز إن النقل جاء تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2418 لسنة 2019 والذي يتضمن أن تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول العلاجية (وحدات الرعاية الصحية، ومراكز طب الأسرة، والمستشفيات) الكائنة في نطاق محافظة بورسعيد، بحيث تئول ملكيتها للهيئة، كما تتولي الهيئة الإجراءات اللازمة لتأهيل هذه الأصول وفقا لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول محافظة بورسعيد في نظام التأمين الصحي الشامل.