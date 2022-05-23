شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار سجائر "إل إم" جنيه واحد.. واستقرار باقى الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أسعار السجائر استقرارها فى الأسواق اليوم الاثنين 23-5-2022، سواء السجائر المحلية أو الاجنبية فى حين زادت سجائر إل أم جنيها واحدا لكل علبة بحسب ما أعلنته شركة فيليب موريس.

الخليج 365 ينشر أسعار السجائر اليوم:

سعر كليوباترا سوفت كوين 19 جنيها.

سعر كليوباترا بوكس (أبيض/ألوان) 20 جنيها .

سعر كليوباترا سوبر 21 جنيها .

سعر "بوكس 10" 11.50 جنيها .

سعر بوسطن/بلمونت 19.50 جنيها .

سعر كليوباترا كينج سايز 18.50 جنيها.

سعر كليوباترا بلاك 24 جنيها.

سعر ماتوسيان سوبر 24 جنيها .

سعر مونديال (أحمر - أزرق- سيلفر) 21 جنيهاً.

سعر مونديال سويتش (منتول/بلوبيري) 24 جنيهاً.

سجائر مارلبورو 46 جنيها.

سجائر ميريت 49 جنيها.

سجائر أل أم بأنواعها 34 جنيها.

سجائر دانهل 49 جنيها.

سجائر دانهل ماستر بليند 41 جنيها.

سجائر فايسروى 29 جنيها.

سجائر كنت 44 جنيها.

سجائر بال مال 29 جنيها.

سجائر رويالز 21 جنيها .

سجائر وينستون أحمر ب 32 جنيها.

سجائر وينستون أزرق ب 32 جنيها.

سجائر وينستون سيلفر ب32 جنيها.

سجائر وينستون توت ب 34 جنيها .

سجائر كاميل 40 جنيها.