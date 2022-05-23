شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب وراء تراجع خسارة «سابتكو» إلى 2.1 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت خسائر الشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو» في الربع الأول من العام الحالي إلى 2.1 مليون ريال، مقارنة بخسائر 54.4 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2021، بانخفاض قدره 962 %، فيما انخفضت الخسائر على أساس سنوي بنسبة 96.9 %، مقارنة بـ 67.6 مليون ريال في الربع الرابع من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات نتيجة لعودة نشاط خدمات النقل داخل المدن وما بين المدن والنقل الدولي مع استمرار التقييد بالإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الجهات الرسمية لاحتواء فيروس كورونا، إضافة إلى انخفاض في خسائر مشروع مشترك، وارتفاع الإيرادات الأخرى، إلى جانب تسجيل انخفاض أعلى في قيمة الذمم المدينة التجارية.

وأشارت الشركة إلى أن سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي يعود إلى ارتفاع الإيرادات نتيجة لعودة نشاط خدمات النقل داخل المدن وما بين المدن والنقل الدولي مع استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الجهات الرسمية لاحتواء فيروس كورونا، وتكوين مخصص لموجودات محتفظ بها للبيع ومخصص لانخفاض في قيمة موجودات متداولة، وانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتوزيع وتكلفة التمويل، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الأخرى، فضلا عن انخفاض في مصروف الزكاة وضريبة الدخل، وانخفاض في خسائر مشروع مشترك.