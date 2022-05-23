شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 10.2 مليون ريال.. «عسير» تتحول للربحية في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الحالي لشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة، عن تحقيق أرباح بنحو 10.2 مليون ريال، مقارنة بخسائر 1.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، و34.8 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2021.

وأرجعت الشركة سبب تحقيق صافي ربح خلال الربع الحالي مقابل تحقيق صافي خسارة خلال الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الأرباح الإجمالية والأرباح التشغيلية الناتجة بصفة أساسية من ارتفاع إجمالي الربح من المبيعات وارتفاع إجمالى الربح من الاستثمارات، وانخفاض المصاريف التمويلية وارتفاع الإيرادات الأخرى.

وأوضحت الشركة أن سبب تحقيق صافي ربح خلال الربع الحالي مقابل تحقيق صافي خسارة خلال الربع السابق يعود إلى ارتفاع الأرباح الإجمالية وتحقيق أرباح تشغيلية مقابل خسائر تشغيلية في الربع السابق ناتجة بصفة أساسية من ارتفاع إجمالي الربح من المبيعات وتحقيق إجمالي ربح من الاستثمارات مقابل خسائر استثمارات في الربع السابق، وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية وانخفاض المصاريف التمويلية بالإضافة إلى انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل.