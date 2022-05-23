شكرا لقرائتكم خبر عن 6.2 مليون ريال أرباح «أسواق المزرعة» في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت الشركة السعودية للتسويق «أسواق المزرعة» صافي ربح يقدر بنحو 6.2 مليون ريال، في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 4.3 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2021، بارتفاع قدره 44.9 %، بينما حققت انخفاضا في الأرباح على أساس ربعي مقارنة بـ 8.5 مليون ريال في الربع الرابع من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، لارتفاع الإيرادات على أساس سنوي بنحو 21.3 مليون ريال نتيجة ارتفاع إيرادات فروع أسواق المزرعة، إضافة إلى الزيادة في الإيرادات الخاصة بقطاع المدن الترفيهية ذات هامش الربح المرتفع.

وأشارت الشركة إلى أن صافي التكاليف والأعباء غير التشغيلية المحملة على أرباح الربع الحالي بلغت 7.1 مليون ريال، مقارنة بـ 8.5 مليون ريال، والذي يمثل صافي التكاليف والأعباء غير التشغيلية المحملة على أرباح الربع المماثل من العام السابق.

كما أشارت إلى أن سبب الانخفاض في صافى الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع الرابع من عام 2021، تأثر الربع السابق إيجابيا بإيرادات من الموردين مقابل تحقيق الأهداف السنوية المرتبطة بالعقود مع الموردين.