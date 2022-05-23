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4.8 مليون ريال خسائر «صادرات» في الربع الأول من 2022

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الدمام - شريف احمد - كشفت النتائج المالية للشركة للصادرات الصناعية «صادرات» عن تسجيل صافي خسارة في الربع الأول من العام الحالي يقدر بنحو 4.8 مليون ريال بنسبة 98.2 %، مقارنة بالربع المماثل من عام 2021.

وأرجعت الشركة سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع المماثل للعام السابق 2021م إلى انخفاض المبيعات بسبب تأخر السيولة الواردة من زيادة رأس مال الشركة لعدم صدور موافقة هيئة السوق المالية على ملف زيادة رأس مال الشركة والتي صدرت في 17-03-2022، وكذلك تكوين مخصص لبند الانخفاض في قيمة مخصص أرصدة مدينة أخرى وكذلك ارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، على الرغم من ارتفاع الإيرادات الأخرى.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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