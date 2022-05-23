شكرا لقرائتكم خبر عن 4.8 مليون ريال خسائر «صادرات» في الربع الأول من 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت النتائج المالية للشركة السعودية للصادرات الصناعية «صادرات» عن تسجيل صافي خسارة في الربع الأول من العام الحالي يقدر بنحو 4.8 مليون ريال بنسبة 98.2 %، مقارنة بالربع المماثل من عام 2021.

وأرجعت الشركة سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع المماثل للعام السابق 2021م إلى انخفاض المبيعات بسبب تأخر السيولة الواردة من زيادة رأس مال الشركة لعدم صدور موافقة هيئة السوق المالية على ملف زيادة رأس مال الشركة والتي صدرت في 17-03-2022، وكذلك تكوين مخصص لبند الانخفاض في قيمة مخصص أرصدة مدينة أخرى وكذلك ارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، على الرغم من ارتفاع الإيرادات الأخرى.