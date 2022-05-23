شكرا لقرائتكم خبر عن 14.5 مليون ريال.. أرباح «شاكر» في 90 يوما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر «شاكر» صافي أرباح في الربع الأول من العام الحالي، يقدر بنحو 14.5 مليون ريال بزيادة 48 % عن الربع المماثل من العام الماضي، الذي حققت فيه نحو 9.8 مليون ريال، بينما حققت زيادة على أساس ربعي، مقارنة بالربع الرابع من عام 2021 بنحو 4.5 %.

وسجلت إيرادات «شاكر» ارتفاعًا بنسبة 11 % في الربع الأول من العام الحالي، ليصل إجمالي الإيرادات إلى 319.9 مليون ريال على أساس سنوي، مقارنة بـ 288.3 مليون ريال للفترة المماثلة من 2021، فيما تعود تلك الزيادة بشكل أساسي إلى إستراتيجية المبيعات المعززة للمجموعة، التي نتج عنها النمو والربحية والتي استمرت للربع السابع على التوالي.

وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الربح إلى زيادة إجمالي الربح بنسبة 34.7 % ليصل إلى 77.6 مليون ريال، في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 57.6 مليون ريال في عام 2021، وذلك نتيجة زيادة الإيرادات، فيما انخفضت الحصة في أرباح الشركات التابعة بنسبة 25.3 % من 423.8 ريال لتصل إلى 6.294 ريال، وذلك بسبب إعادة بيان التقارير المالية للربع الأول من عام 2021.

وارتفعت الإيرادات على أساس سنوي في الربع الأول، لتصل إلى 319.9 مليون ريال، مقارنة بـ 247.8 مليون ريال بالربع ذاته من عام 2021، مما يظهر نموًا متسارعًا في الأرباح بنسبة 29.1 %.

وعزت الشركة ارتفاع الربح على أساس ربعي في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، إلى تحسين الكفاءة المستدامة من حيث التكلفة مع ارتفاع بنسبة 31 % في إجمالي الربح، بينما أرجعت تحقيق صافي ربح على أساس ربعي، إلى تأثير تكوين مخصص الزكاة في الربع الرابع من عام 2021.