شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تطوير الشرقية.. وتعزيز المشاركة المجتمعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في عام 2019 عقدت هيئة تطوير المنطقة الشرقية ملتقى يهدف إلى صياغة الرؤية والتوجه الإستراتيجي للمنطقة الشرقية والبناء المؤسسي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية. في ذلك الملتقى، تم عرض نبذة تعريفية عن أهداف رؤية المملكة 2030، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية ومهامها، كما تم استعراض نبذة عن نتائج الدراسات الاستطلاعية والتنسيقية التي تمت مع مختلف الجهات والقطاعات بالمنطقة. وتم عرض مصادر تصميم الرؤية وركائزها المقترحة، وتمت مناقشتها وطرح نقاط القوة والتحديات ووضع التوصيات.

وفي هذا العام أعلنت هيئة تطوير المنطقة الشرقية عن رغبتها باستطلاع آراء ورغبات المستثمرين المهتمين بتطوير وتشغيل مشروع متعدد الاستخدامات في أرضها بحي الحسام بمدينة الدمام.

ونؤكد كمتخصصين في مجال التخطيط الحضري والإقليمي على الدور المهم لمشاركة سكان المدن والقرى في إعداد مخططات ودراسات عمرانية واقعية تلبي الاحتياجات والتطلعات الفعلية للسكان وتتوافق مع الإمكانيات المتاحة. كما أن تلك المشاركة مهمة عند إعداد البرامج التنفيذية لهذه المخططات، ومتابعة تطويرها وتحديثها، بداية من وضع الرؤى، ورسم وتصميم المخططات العمرانية، وطرح الأفكار والدراسات والأبحاث، والانتهاء بالتنفيذ والمتابعة والتقييم والتطوير.

وهنا تتضح أهمية ما تقوم به هيئة تطوير المنطقة الشرقية من تعزيز لمبدأ المشاركة المجتمعية، والذي تمثل بصورة واضحة في الملتقى الذي عقدته الهيئة. وكذلك إعلان الهيئة عن رغبتها باستطلاع آراء ورغبات المستثمرين المهتمين بتطوير وتشغيل مشروع متعدد الاستخدامات في أرضها. والتي جميعها ستساهم في نجاح تحقيق أهداف الهيئات التي أنشئت من أجلها، ومنها رسم السياسات العامة لتطوير المناطق وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الإستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، وإقرارها، وتحديثها عند الحاجة، ومراجعة مخططات تقسيمات الأراضي وإقرارها، وإعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها وإقرارها.

وأخيرا وليس بآخر، نعيش تخطيطا طموحا لتنمية شاملة تهدف لتحقيق رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة من خلال آليات فاعلة، منها صدور قرارات إنشاء هيئات تطوير المناطق ومكاتب إستراتيجية لتطوير المناطق، وكان آخرها صدور قرار خادم الحرمين الشريفين بإنشاء هيئتين لتطوير محافظتي الأحساء والطائف لتساهم هذه الهيئات في مراحل التخطيط والتنمية الشاملة وتعزيز ترابط مراحل التخطيط والتنمية بمستوياتها المختلفة، من المستوى الوطني مرورا بالإقليمي وصولا للمحلي، والتي جميعها تساهم في ضمان جودة المنتج ورضا المجتمع من خلال ما تتبناه هذه الهيئات من تعزيز لمبدأ المشاركة المجتمعية في مراحل التخطيط وعمليات التنمية لتحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة وأهداف التنمية المستدامة.