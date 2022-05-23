شكرا لقرائتكم خبر عن التحول الرقمي على طاولة منتدى الرياض الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث منتدى الرياض الاقتصادي بالتعاون مع أرامكو في حلقة نقاشية دراسة الاستثمارات الجديدة والتحوّل الرقمي والاقتصاد المعرفي.

ونوه كبير مهندسي أرامكو د. خالد القحطاني خلال حديثه في حلقة النقاش بأهمية الشراكة الإستراتيجية مع المنتدى، التي تهدف لمجابهة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والقضايا المؤثرة عبر وضع آليات مستحدثة، وتبنّي نظرة مستقبلية ثاقبة للجوانب المختلفة.

وشدد رئيس مجلس أمناء المنتدى د. خالد الراجحي على أهمية هذه الدراسة في الوقت الحالي مع التقدم الهائل في تقنية المعلومات والاتصالات، التي أسهمت في تغييرات جذرية في نمط الاستثمار والتحوّل من اقتصاد تقليدي يعتمد على الموارد الطبيعية من زراعة وصناعة وطاقة، إلى اقتصاد يعتمد على المعرفة والاقتصاد الرقمي، أو ما يسمى باقتصاد الخدمات.