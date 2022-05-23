شكرا لقرائتكم خبر عن «أدير العقارية» تواصل تعزيز بيئة الاستثمار في الشرقية بطرحها «كنوز الظهران» للبيع في مزاد علني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تطرح شركة «أدير العقارية» أرض «كنوز الظهران» للبيع في مزاد علني يقام في فندق جراند حياة بالخبر، وذلك يوم الإثنين الموافق 30 مايو 2022م.

وتتميز الأرض بمساحتها الرحبة التي تبلغ نحو 1 مليون متر مربع، وموقعها الإستراتيجي في منطقة تعتبر واجهة الصناعة للمنطقة الشرقية، على طريق «بقيق» قرب طريق «الرياض» مقابل الصناعية الثانية على مقربة من مجموعة مخططات صناعية متطورة، مما يجعل من الأرض وجهة مثالية لإنشاء مشروعات صناعية متطورة، توفر فرصا ثمينة للمستثمرين للنمو والتوسع في إحدى أكثر مناطق الشرقية حيوية وجذبا صناعيا.

من جانبه، أكد متعب بن حمد آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية، أهمية هذه الأرض الصناعية النموذجية، والفرص الاستثمارية العظيمة التي توفرها بفضل مميزاتها العديدة، وموقعها الفريد الذي يتميز بقربه من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، ومطار الملك فهد الدولي، إضافة إلى قربها من أرامكو السعودية، ومجموعة واسعة من الشركات المحلية والعالمية الكبرى، علاوة على تميز المنطقة المحيطة بالأرض بوجود شبكة حديثة ومتطورة من الطرق الرئيسية والفرعية، التي تسهل حركة النقل والتوصيل، ما يؤكد مكانتها الاقتصادية الكبرى ويخلق المزيد من فرص الاستثمار الصناعي الواعدة.

وبيّن آل سعد، أن أرض «كنوز الظهران» ترتقي لتكون واحدة من أهم فرص الاستثمار العقاري الكبرى في الشرقية، نظرا لكون المنطقة التي تتربع عليها الأرض، تشهد طلبا متناميا على الأراضي الصناعية لإنشاء المزيد من المشروعات المتطورة، وسط الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصناعي من حكومة المملكة الرشيدة لتعزيز عمليات الإنتاج وتحسين البيئة التنافسية، علما بأن تلك المنطقة تشهد ندرة في المعروض من الأراضي الصناعية، مما جعل من «كنوز الظهران» فرصة ذهبية لابتكار مشروعات تلبي احتياجات المنطقة، وتواكب التوسع، الذي تشهده في القطاع الصناعي لدعم التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني.