شكرا لقرائتكم خبر عن 125 مليون دولار واردات مصر من آلات وماكينات الحلج والنسيج بنهاية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حجم الواردات المصرية من ماكينات النسيج بنهاية العام الماضي 2021، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية من آلات وماكينات حلج ونسيج نحو 125 مليونا و603 آلاف دولار، بينما كانت 84 مليونا و730 ألف دولار بنهاية العام الماضي 2020، بزيادة بلغت 40 مليونا و873 ألف دولار.

وتشهد صناعة الغزل والنسيج في الفترة الأخيرة أولوية كبيرة في السنوات الأخيرة، مدفوعة بخطة طموحة من جانب الدولة للنهوض بهذا القطاع لما يتميز به من أهمية باعتباره ضمن القطاعات القادرة على استقبال عمالة كثيفة، كما يتمتع هذا القطاع بأهمية نسبية كبيرة باستغلال الأقطان المصرية عالية الجودة.

ويعتبر مجمع الصناعات النسيجية بالمحلة الكبرى أحد أهم المشروعات ضمن برنامج إقامة المجمعات الصناعية كثيف العمالة كأحد البرامج الرئيسية الستة التى تستهدفها وزارة التجارة والصناعة خلال العام المالى الجارى فى ضوء استراتيجية التنمية المستدامة" رؤية مصر 2030" وذلك جنبا إلى جانب برامج مساندة المشروعات المتعثرة، وتنمية الصادرات، وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهني، تحسين تنافسية الصناعة.

وتسعي وزارة التجارة والصناعة لتطوير تطوير مجمع الصناعات النسيجية بالمحلة الكبري حيث من استهدفت الحكومة الانتهاء من 72% من تحديث البنية التحتية، وفقا لما تشير إليه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان "النواب، الشيوخ" للعام المالي الجاري 2021/2022.