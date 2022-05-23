شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تأثرت أسعار النفط بأداء الدولار الأمريكى مع تصاعد معدلات التضخم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأثرت أسعار النفط الخام بالأداء المتباين للدولار الأمريكي خلال الربع الأول من عام 2022، ويذكر في هذا السياق، أن أسعار النفط الخام قد شهدت ارتفاعاً خلال شهر يناير 2022، مع تباطؤ زخم الدولار الأمريكي متأثراً بتصاعد معدلات التضخم ليتراجع مؤشر الدولار"، وهو ما يتفق مع طبيعة العلاقة العكسية بينهما، وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية الربع الأول 2022.

وتابع التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، أن النفط أصبح أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، يأتي ذلك قبل أن تتحول العلاقة بين أسعار النفط الخام والدولار الأمريكي إلى علاقة طردية ، وهو أمر نادراً ما يحدث ، ويستمر حدوثه لفترة قصيرة من الزمن نتيجـة تـزامن حدوث عدة عوامل متداخلة منها ما له علاقه بأساسيات سوق النفط ومنها ما ليس له علاقة بها .

وأشار التقرير، إلى ارتفاع أسعار النفط خلال شهر فبراير على الرغم من ارتفاع مؤشر الدولار ، وإن كان بشكل نسبي ، بدعم من استمرار قوة أداء الاقتصاد الأمريكي وتوقعات رفع أسعار الفائدة .

وذكر للتقرير ،أن أسعار النفط الخام واصلت ارتفاعها خلال شهر مارس ، على الرغم من ارتفاع قيمـة الـدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى ، بدعم مـن قـرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2018 ، في ظل ارتفاع التضخم بأكبر وتيرة مسجلة منذ حوالي 40 عام .

أما فيما يتعلق بنشاط المضاربات،فقد لعبت المضاربات دورا ملحوظاً في ارتفاع متوسط أسعار النفط الخـام خـلال الربع الأول من عام 2022 ، وسط ظهور حالة من عدم اليقين بشأن الآفاق المستقبلية لأسواق النفط ، ناشئة عن تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية، بينما ساعد نجاح إتفاق دول أوبك في تحقيق استقرار أسواق النفط ، ومن ثم الحد من نشاط المضاربين في الأسواق الأجلـة ، التي تزيد استثماراتهم في التقلبات الحـادة لأسعار النفط الخام ، اعتماداً على ثلاثة عوامل رئيسية هي الإمدادات الحالية والإمدادات المستقبلية والطلب المتوقع .