أخبار البورصة اليوم الأحد 22-5-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 22-5-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 687.524 مليار جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المصرية لنظم التعليم الحديثة، العربية للمحابس، المشروعات الصناعية والهندسية، آراب للتنمية والاستثمار العقاري.

البورصة تربح 3.7 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 687.524 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 307.5 مليون ورقة مالية بقيمة 363.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.8 ألف عملية لعدد 182 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.1%، والعرب على 6.25% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.23% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.76%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 7.4 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 5.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 5.2 مليون جنيه، 972.4 ألف جنيه، 8.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.83%، ليغلق عند مستوى 10462 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 1820 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 12871 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 4222 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1841 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 2771 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 4.35% ليغلق عند مستوى 3794 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1175 نقطة.

وصعدت أسهم 54 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 50 شركة، ولم تتغير مستويات 78 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، برايم القابضة للاستثمارات المالية، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 2.1 مليون سهم، 150.1 ألف سهم، 100 ألف سهم، 450 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 11 ألف سهم.



أسهم خزينة فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العامة للصوامع والتخزين، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 44 ألف سهم، 1970 سهم، 48 ألف سهم، 664.3 ألف سهم، 100 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي حديد عز، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 5 آلاف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي.أسهم خزينة



نتائج أعمال أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، مينا فارم للأدوية، دلتا للإنشاء والتعمير، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، واشترت الأولى 140 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.01%، والثانية 1774 سهم، والثالثة 50 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 3.39%.نتائج أعمال

أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، إيرادات بلغت قيمة 979.7 مليون دولار، كما بلغت قيمة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) 50.3 مليون دولار في الربع الأول 2022، وبلغ صافي الربح الأعمال باستثناء مجموعةBESIX 24.1 مليون دولار في الربع الأول من عام 2022، وبلغ الرصيد النقدي الصافي 37.0 مليون دولار في 31 مارس 2022.

وبلغت قيمة المشروعات بشركة أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي تحت التنفيذ 5.5 مليار دولار وقيمة المشروعات تحت التنفيذ بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX 8.3 مليار دولار في 31 مارس 2022، وبلغت قيمة العقود الجديدة 617.5 مليون دولار وقيمة العقود الجديدة بعد إضافة حصة قدرها 50%، وبلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ لمجموعة BESIX 5.0 مليار يورو وقيمة عقود جديدة بقيمة 773.7 مليون يورو في الربع الأول من عام 2022.

كما حققت شركة جي بي أوتو، إيرادات بلغت 7.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، بمعدل نمو سنوي 14.9%، بفضل تعافي السوق واستمرار الطلب القوي على تشكيلة منتجات مختلف القطاعات التشغيلية التابعة خلال نفس الفترة، وتراجع صافي الربح بنسبة 23.2% إلى 229.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، نظرًا لتسجيل خسائر فروق أسعار عملة بقيمة 211.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وهي ناتجة عن التخفيض المفاجئ لقيمة الجنيه المصري في مارس الماضي، ويعكس أداء الشركة بوجه عام نجاحها في جني ثمار المبادرات الشاملة التي أطلقتها لتحسين الكفاءة التشغيلية وقدرتها على زيادة الدخل التشغيلي من نمو الإيرادات.

وحققت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس)، إيرادات بلغت 94.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 75.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 25.4%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 3.2 مليون جنيه مقابل خسائر 20.1 ألف جنيه.

البنك التجاري الدولي

قال البنك التجاري الدولي، إن البنك المركزي المصري وافق على انضمام فاضل العلي، وعزيز المولجي إلى مجلس الإدارة كأعضاء غير تنفيذيين ممثلين عن حصة شركة (ألفا أوريكس المحدودة) وهي شركة تابعة لشركة (ADQ) وذلك على خلفية استحواذها على إجمالي نسبة 18.595% من أسهم البنك في 12 أبريل الماضي، وسيقوم مجلس الإدارة بإحاطة الجمعية العامة علمًا في أول اجتماع قادم لها بهذا.

شيني

أعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، موافقة مجلس الإدارة على دراسة العرض المقدم من شركة بليزا والخاص باستغلال مصنع البورسلين (أدوات مائدة)، وسيتم الإعلان عن تفاصيل العرض بعد انتهاء المفاوضات.

المصرية للمنتجعات السياحية

أعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، حجز المحكمة دعوى ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية بسحب الموافقة المبدئية لتخصيص أرض المرحلة الثالثة بمركز سهل حشيش، والمطعون عليه من الشركة، بجلسة يوم 31 يوليو عام 2022.

ابن سينا فارما

وأعلنت شركة ابن سينا فارما، عن توقيع عقد للاستحواذ على مستشفى الشروق الكائنة في مدينة الشروق، بقيمة 430 مليون جنيه مقابل شراء الأصول العقارية والتشغيلية للمستشفى، وكذلك شركة إدارة المستشفيات، ويمثل الجزء النقدي من الصفقة 200 مليون جنيه، والجزء المتبقي تسوية لديون سابقة، ويأتي هذا الاستحواذ تماشيًا مع الخطة الاستثمارية لشركة ابن سينا فارما، التي تم الإعلان عنها سابقًا لاستهداف فرص استثمارية ذات الصلة في قطاع الرعاية الصحية.