إصدار رخصة نشاط استيراد وتصدير المنتجات البترولية الكترونيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الطاقة خدمة الكترونية لإصدار رخصة نشاط الاستيراد والتصدير للمنتجات البترولية، عبر منصة الخدمات الالكترونية لنظام التجارة بالمنتجات البترولية، من الموقع الرسمي للوزارة، وذلك تطبيقا لنظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/18) في 28 / 1 / 1439، الذي يهدف إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية.

وأوضحت الوزارة أن الحصول على الرخص والتصريحات متطلب أساس لممارسة نشاطات المتاجرة بالمنتجات البترولية، مؤكدة أنه يسهم في تنظيم عملية مزاولة هذا النشاطات، ويرفع كفاءة استهلاك موارد الطاقة، ويعزز مراقبة الخدمات وجودة المنتج البترولي، الأمر الذي سيكون له عائد إيجابي لصالح المستهلك النهائي، ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأفادت الوزارة بأن التطورات التقنية والرقمية التي تطبقها حاليا، تسهم في تعزيز مراقبة تداول وتوزيع المنتجات البترولية والتحكم فيه بشكل نظامي، كما تدعم توفير الطاقة بصورة أكثر كفاءة واستدامة، مع مراعاة اشتراطات السلامة.

يذكر أن المرسوم الملكي الكريم، الذي صدر به نظام التجارة بالمنتجات البترولية، ينص على أن تتولى الوزارة وضع الإجراءات والضوابط اللازمة لتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية بما في ذلك النشاطات المذكورة، وذلك بغرض قياس ورفع مستوى الامتثال، وجودة الأداء في القطاع البترولي الوطني، إضافة إلى ضبط المخالفات حسب ما نص عليها في النظام، وهناك ستة نشاطات أخرى، بالإضافة إلى الاستيراد والتصدير، يشترط لممارستها الحصول على الرخص اللازمة من الوزارة، وهي: البيع، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والاستخدام، سواء أكان استخداما بغرض الحرق أم كمدخل (لقيم) في عمليات الصناعة.

إصدار رخصة نشاط الاستيراد والتصدير للمنتجات البترولية

عبر الرابط: www.moenergy.gov.sa

الأهداف:







تنظيم نشاط تجارة المنتجات البترولية



رفع كفاءة استهلاك موارد الطاقة



تعزيز مراقبة الخدمات وجودة المنتج



توفير الطاقة بكفاءة واستدامة



تعزيز اشتراطات السلامة



عائد إيجابي لصالح المستهلك



تعزيز الاقتصاد الوطني



نشاطات يشترط حصولها على الترخيص:

البيع

النقل

التوزيع

التخزين

الاستخدام

الاستيراد والتصدير