6 وزراء يقدمون رؤية المملكة لدعم المواهب وأمن الموارد في منتدى الاقتصاد العالمي

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ويرأس وفد المملكة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف، ويضم الوفد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ومساعدة وزير السياحة الأميرة هيفاء بنت محمد.ويقدم الوفد رؤية المملكة لمستقبل تعزيز قدرات الكوادر والمواهب ودعم تبني الحلول الذكية القائمة على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، ونظرتها إلى أمن الموارد والسلع الرئيسة ودورها المحوري في ضمان أمن واستقرار أسواق الطاقة وكذلك جهودها لتنويع مزيج الطاقة محليا وعالميا واستثماراتها الطويلة الأمد في هذا المجال.
ويشارك الوفد في حوارات هادفة مع شركائه الدوليين المشاركين في العديد من الجلسات العامة والخاصة، بهدف تطوير حلول فعالة للتحديات العالمية، ومن ضمنها تغير المناخ، والأوضاع الاقتصادية، والنقص في أمن الإمدادات العالمية والمخاطر الجيوسياسية، وأمن الطاقة، فضلا عن المخاطر المستمرة لجائحة كوفيد 19.
ويقدم الوفد وجهة نظر المملكة وجهودها المحلية والدولية في الاستجابة للقضايا الثماني الرئيسة التي تدور حولها محاور اجتماعات هذا العام، وهي المناخ والبيئة، وصنع اقتصاديات أكثر عدالة، والتكنولوجيا والابتكار، والوظائف والمهارات، وتحسين بيئة الأعمال، والصحة والرعاية الصحية، والتعاون الدولي، والمجتمع والعدالة.
ويستعرض الوفد خلال الاجتماعات الثنائية إنجازات المملكة في الاستجابة للتحديات العالمية التي تتطرق إليها تلك المحاور، من خلال عرض القفزة النوعية في مجال تطوير بيئة الأعمال والدروس المستفادة منها عالميا على صعيد تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وكذلك جهود التمكين المجتمعي والاقتصادي الشامل.
المنتدى الاقتصادي العالمي 2022
المكان مدينة دافوس السويسرية
الفترة 22 ـ 26 مايو 2022
العنوان: التاريخ عند نقطة تحول.. السياسات الحكومية واستراتيجيات الأعمال
القضايا: المناخ والبيئة، وصنع اقتصاديات أكثر عدالة، التكنولوجيا والابتكار، الوظائف والمهارات، تحسين بيئة الأعمال، الصحة والرعاية الصحية، التعاون الدولي، المجتمع والعدالة
وفد المملكة
الرئيس وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف
يضم وزراء الخارجية، الاستثمار، المالية، الاتصالات وتقنية المعلومات، الاقتصاد والتخطيط، مساعدة وزير السياحة
المهام:
المشاركة في حوارات مع شركائه الدوليين في العديد من الجلسات العامة والخاصة
تقديم وجهة نظر المملكة وجهودها المحلية والدولية في الاستجابة للقضايا الثماني الرئيسة
عرض إنجازات المملكة في الاستجابة للتحديات العالمية التي تتطرق إليها المحاور
طرح رؤية المملكة لمستقبل تعزيز قدرات الكوادر والمواهب ودعم تبني الحلول الذكية
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