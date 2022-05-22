شكرا لقرائتكم خبر وزير الاتصالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ناقش مع رئيس الشؤون العالمية في شركة Meta السير نيك كليغ، استراتيجية الشركة لدعم المحتوى الرقمي في المنطقة، بما في ذلك البنية التحتية للشبكات، والتقدم الاجتماعي، وفرص تنمية الاقتصاد الرقمي في تقنية Metaverse، ودعم المواهب ومنظومة المطورين، إضافة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة. وناقش الجانبان خلال اجتماعهما تبادل الخبرات فيما يتعلق بالإصلاحات في السياسات التنظيمية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي. كما سلط السواحة الضوء على قدرات المملكة كمركز رقمي وابتكاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل البنية التحتية والقدرات الرقمية المتينة، والتشريعات المناسبة للاستثمار وريادة الأعمال في مجال التقنية والابتكار. كما سلط السواحة الضوء على قدرات المملكة كمركز رقمي وابتكاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل البنية التحتية والقدرات الرقمية المتينة، والتشريعات المناسبة للاستثمار وريادة الأعمال في مجال التقنية والابتكار.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاتصالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.