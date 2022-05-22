مؤسسة الحبوب

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وأوضحت المؤسسة العامة للحبوب أنه جرى خلال الورشة مناقشة التحديات أمام التحول ودور القادة في التغلب عليها، وكيفية إدارة التغيير التنظيمي خلال فترات التحول المؤسسي، ومساهمة القادة في نجاح تنفيذ الاستراتيجيات، بالإضافة إلى حوكمة التحول الرقمي ومحفزاته لتطوير أعمال المؤسسة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقامت ورشة عمل حول القيادة الرقمية ودور القادة في التحول الرقمي لمنسوبي المؤسسة، وذلك ضمن مشروع التحول الرقمي الذي أطلقته المؤسسة العام الماضي، بهدف تعزيز فهم ووعي القيادات بالتحول الرقمي بشكل أعمق، وتمكينهم من اتخاذ القرارات فيما يخص الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالتحول المؤسسي، وإكسابهم المعرفة الكافية والمفاهيم الأساسية حول التحول الرقمي.وأوضحت المؤسسة العامة للحبوب أنه جرى خلال الورشة مناقشة التحديات أمام التحول ودور القادة في التغلب عليها، وكيفية إدارة التغيير التنظيمي خلال فترات التحول المؤسسي، ومساهمة القادة في نجاح تنفيذ الاستراتيجيات، بالإضافة إلى حوكمة التحول الرقمي ومحفزاته لتطوير أعمال المؤسسة.

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