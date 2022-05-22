الهيئة الملكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الهيئة الملكيةبينبع وقعت عددا من العقود الاستثمارية التجارية مع عدد من الشركات الوطنية لتعزيز الاستثمار التجاري بمدينة ينبع الصناعية. وشمل العقد الأول التوقيع على اتفاقية استثمارية لتشغيل الفنادق (moroglobal) بغرض إنشاء وتشغيل منتجع لي بروتيل. بينما تضمن العقد الثاني توقيع اتفاقية استثمارية لإنشاء وتشغيل منطقة مناولة وفرز البضائع. بينما تضمن العقد الثاني توقيع اتفاقية استثمارية لإنشاء وتشغيل منطقة مناولة وفرز البضائع. وكان العقد الثالث توقيع اتفاقية استثمارية لإنشاء وتشغيل مطعم I’m Hungry . واشتمل العقد الرابع على اتفاقية استثمارية لإنشاء وتشغيل محطتين لتأجير الدراجات الهوائية.

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