شكرا لقرائتكم خبر 120 فرصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 120 فرصة مخصصة لرواد الأعمال وصغار المستثمرين، طرحتها أمانة المنطقة الشرقية، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية الداعمة للمستثمرين، وتنويع مصادر الدخل وتنشيط الحركة الاقتصادية بمختلف مدن ومحافظات المنطقة، وتعزيز مفهوم جودة الحياة، ودعم السياحة والترفيه.

وأوضحت الأمانة أن لوائح الاستثمار تقدم خيارات تحفيزية لرواد الأعمال وصغار المستثمرين عبر التأجير الموقت الذي يبدأ من يوم واحد وحتى 90 يوما، مما يتيح الفرصة للاستفادة من الأنشطة الموسمية والفعاليات والمهرجانات والمخيمات، والأكشاك وعربات الأطعمة والألعاب الكهربائية والهوائية والمطاطية وملاعب البدالات والقوارب العائمة والأنشطة البحرية.

ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وتفاصيلها عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي «فرص»، أو التواصل عبر القنوات التفاعلية مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة.