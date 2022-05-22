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وأوضحت الأمانة أن لوائح الاستثمار تقدم خيارات تحفيزية لرواد الأعمال وصغار المستثمرين عبر التأجير الموقت الذي يبدأ من يوم واحد وحتى 90 يوما، مما يتيح الفرصة للاستفادة من الأنشطة الموسمية والفعاليات والمهرجانات والمخيمات، والأكشاك وعربات الأطعمة والألعاب الكهربائية والهوائية والمطاطية وملاعب البدالات والقوارب العائمة والأنشطة البحرية.ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وتفاصيلها عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي «فرص»، أو التواصل عبر القنوات التفاعلية مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة.
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