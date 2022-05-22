شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 22-5-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 22-5-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 687.524 مليار جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المصرية لنظم التعليم الحديثة، العربية للمحابس، المشروعات الصناعية والهندسية، آراب للتنمية والاستثمار العقاري.

البورصة تربح 3.7 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 687.524 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 307.5 مليون ورقة مالية بقيمة 363.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.8 ألف عملية لعدد 182 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.1%، والعرب على 6.25% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.23% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.76%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 7.4 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 5.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 5.2 مليون جنيه، 972.4 ألف جنيه، 8.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.83%، ليغلق عند مستوى 10462 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 1820 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 12871 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 4222 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1841 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 2771 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 4.35% ليغلق عند مستوى 3794 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1175 نقطة.

وصعدت أسهم 54 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 50 شركة، ولم تتغير مستويات 78 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 0.599 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.54%.

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 0.779 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.30%.

- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 0.702 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.53%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 1.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.16%.

- العربية لحليج الأقطان بسعر إغلاق 1.385 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.77%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 8.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.80%.

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 2 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.66%.

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 5.310 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.15%.

- أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي بسعر إغلاق 74.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.04%.

- اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.234 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.70%.