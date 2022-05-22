شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط توفير خدمات الشمول المالي في 18 محافظة ضمن مبادرة حياة كريمة يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار جهود الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز التحول الرقمي ودمج الاقتصاد غير الرسمي، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في قرى المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتستهدف مبادرة حياة كريمة توفير خدمات الشمول المالي في 40 مركز في 18 محافظة، ضمن المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة"، وذلك بحلول يونيو المقبل.

واستطاعت مبادرة حياة كرينك توفير خدمات الشمول المالي في نحو 258 قرية في 11 محافظة هي (أسيوط، قنا، سوهاج، القليوبية، المنيا، الغربية، البحيرة، الجيزة، المنوفية، الشرقية، الدقهلية)، خلال الفترة (يوليو - ديسمبر 2021)، شملت إنشاء وتطوير 27 فرع للبنوك، وتركيب 95 ماكينة صراف آلي (ATM)، و79 ماكينة دفع إلكتروني (POS)، و1478 قارئ استجابة سريعة "QR CODE".

فقد تم إصدار 9230 بطاقة مدفوعة مقدماً و263 بطاقة ائتمان و26 وثيقة تأمين، وكذا فتح 1538 محفظة إلكترونية و6122 حساب بنكي، واستفادة 2826 مواطن من خدمات الإنترنت البنكي، وتنظيم 82 ندوة وورشة تعريفية لنشر الوعي المالي، استفاد منها 49 ألف مواطن.