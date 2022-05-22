شكرا لقرائتكم خبر عن stc وعلي بابا تؤسسان شركة للحوسبة السحابية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مجموعة stc، الشركة الوطنية الرائدة في مجال التمكين الرقمي، عن تأسيس شركة متخصصة بالحوسبة السحابية في المملكة العربية السعودية مع كل من، علي بابا لخدمات الحوسبة السحابية “Alibaba Cloud”، شركة الرائدة في تقديم خدمات التقنية الرقمية والذكاء الاصطناعيضمن مجموعة علي بابا، وشركة eWTP Arabia Capital، والشركة السعوديةللذكاء الاصطناعي (SCAI), والشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE).

وجاء تأسيس الشركة الجديدة في العاصمة السعودية الرياض، استجابة للزيادة الكبيرة في الطلب على خدمات وحلول الحوسبة السحابية في المنطقة، حيث ستوفر الشركة خدمات الحوسبة السحابية المتقدمة للشركات العاملة في المملكة العربية السعودية، وضمان توظيفها لأرفع معايير الأمن والحماية.

ويبلغ رأس مال الشركة الجديدة 894 مليون ريال و ستستفيد الشركة الجديدة من المكانة المتميزة التي تتمتع بها مجموعة stc في قطاع الخدمات والحلول التقنية،وستعمل على توظيف أفضل المواهب والخبرات لدعم القدرات المحلية للمملكةوتمكينها من تعزيز التطور الرقمي وبناء نظام بيئي متطور وقادر على تلبية الاحتياجات المستقبلية للمملكة.، هذا وستقدم علي بابا لخدمات الحوسبة السحابية، احدى أفضل مزودي خدمات وحلول الحوسبة السحابية في العالم،مجموعة واسعة من خدمات وحلول الحوسبة السحابية، والتي تعتمد عليها مجموعة علي بابا في أعمالها، الخطوة التي من شأنها تمكين الشركات والمؤسسات المحلية من رقمنة أعمالها وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ورفع معايير العمل وبالتالي تعزيز الأعمال.

وتماشيًا مع الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز التنوع الاقتصادي وتحفيز فرص الاستثمار في قطاع الحوسبة السحابية، ستساهم الشركة الجديدة في توفيروظائف نوعية، ونقل المعارف والخبرات إلى المملكة، وضمان توفير بيئة عمل آمنة لرواد الأعمال في المنطقة.

ويعكس استثمار stc مع علي بابا لخدمات الحوسبة السحابية، في حلول الحوسبة السحابية في الرياض، الرؤية المستقبلية للشركة ودورها الكبير في دفع جهود التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، والتزامها بعقد شراكات قوية مع رواد كبرى شركات التكنولوجيا حول العالم بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لجذبالاستثمارات الأجنبية والدولية الى المملكة، وخلق بيئة آمنة لرواد الأعمال، وتعزيز أمن المعلومات من خلال حماية البيانات داخلياً في المملكة.