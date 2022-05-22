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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، حفل تخريج 450 متدربا من معهد الصناعات الغذائية لعام 2020 - 2022، في محافظة الخرج، بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، ومحافظ الخرج مساعد الماضي، وعدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات القطاع الغذائي.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن العنصر البشري يمثل أهمية كبيرة للدفع بخطط النهوض بالقطاع الصناعي بمختلف نشاطاته، وهو ما يتطلب وجود تخصصات نادرة تتواكب مع احتياجات سوق العمل، مشيدا بما شاهده من كفاءة عالية وحماس لدى الخريجين للتفاعل والإسهام في جودة تصنيع الغذاء في المصانع السعودية.

وأشاد الخريف بالنقلة الاستراتيجية لمعهد الصناعات الغذائية والتي تستهدف توطين الوظائف الفنية والمتخصصة في قطاع صناعة الأغذية، والدفع بالخريجين المؤهلين بتخصصات مهنية مختلفة تتواكب مع احتياج القطاع الصناعي وسوق العمل، داعيا الشركات المتخصصة في مجال نشاط صناعة الأغذية إلى الاستفادة الإمكانات التي يتمتع بها المعهد، وجودة الخريجين.

وتضمن الحفل جولة لمعاليه التقى فيها عددا من المتدربين، واطلع على أهم البرامج، كما تم تكريم عدد من المتدربين المتميزين والشركات المساهمة في دعم التوطين لقطاع الغذاء.

وبلغ عدد خريجي معهد الصناعات الغذائية 450 متدربا في ثلاثة تخصصات رئيسة وخمسة تخصصات فرعية، منها تقنيات الإنتاج الغذائي ويتفرع منها دبلوم مخبوزات ودبلوم عصائر وألبان، وتقنيات المزارع، بخلاف تخصص الصيانة الذي يشمل معدات ومركبات ثقيلة وخفيفة؛ وفي مجال الكهرباء والتكييف.

ويُعد معهد الصناعات الغذائية، أحد برامج المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية بشراكة بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي، وبدعم من صندوق الموارد البشرية «هدف».