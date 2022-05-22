«هدف» يتفق مع البحر الأحمر لتأهيل وتوظيف 1000 شاب وشابة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وشركة البحر الأحمر للتطوير، الاتفاقية الثانية لدعم وتأهيل الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ برامج تدريبية مرتبطة بالتوظيف لألف مستفيد ومستفيدة في مجالات: الضيافة، والأمن السياحي، وتقنية المعلومات، وذلك لمدة 18 شهرا للتدريب الأكاديمي، على أن يتم توظيفهم في مشروع البحر الأحمر بعد إتمام فترة التدريب.

ووقع الاتفاقية مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني، والرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو.

وحدد الطرفان مدة تنفيذ البرنامج التدريبي بـ 30 شهرا وفق ما يلي «برنامج تأسيسي» ويركز على تطوير اللغة الإنجليزية بحد أقصى 6 أشهر بناء على نتائج تحديد مستوى اللغة الإنجليزية لكل متدرب، و18 شهرا للتدريب الأكاديمي، و6 أشهر للتدريب على رأس العمل.

وبموجب الاتفاقية، يشارك «هدف» في دفع تكاليف التدريب الأكاديمي والمكافآت للـمستفيدين، في حين سيتعين على شركة البحر الأحمر الالتزام بمتابعة تنفيذ البرنامج التدريبي بما يضمن جودته وتحقيق أهدافه المرتبطة بالتوظيف وتسهيل إجراءات الصندوق لتنفيذ عملية متابعة التدريب والزيارات الميدانية للوحدات التدريبية.

وأكد مدير عام الصندوق؛ حرص «هدف» على تنمية وتطوير الكوادر الوطنية البشرية في مختلف المجالات والأنشطة التي يطلبها سوق العمل؛ لاسميا في المجالات والتخصصات التي تتواكب مع أهداف ومشاريع رؤية المملكة 2030؛ وذلك بالتعاون والشراكة الفعالة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

وقال الجعويني «إن اتفاقية الدفعة الثانية تأتي استكمالا للنجاح الذي حققته اتفاقية الدفعة الأولى؛ مؤكدا حرص الصندوق على دعم وتمكين الكوادر البشرية الوطنية للإسهام في المشاريع التنموية من خلال برامج الصندوق المصممة لتلبية احتياجات القطاعات من دعم تدريب وتوظيف وتمكين القوى البشرية».

من جانبه؛ أوضح كبير الإداريين والمتحدث الرسمي في شركة البحر الأحمر للتطوير المهندس أحمد غازي درويش، أن شركة البحر الأحمر للتطوير تسعى إلى تعزيز سبل التعاون وأفضل استراتيجيات التدريب من خلال استحداث سبل حديثة وممتدة من خلال توقيع اتفاقية جديدة بين الشركة والصندوق، مشيرا إلى أن كل ما يقدم من مبادرات وشراكات في مجالات التدريب والتأهيل المهني والتقني تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير الكفاءات وإعداد جيل قيادي ذي خبرة في قطاعي السياحة والضيافة في المملكة.

وقال درويش «وسعنا اليوم نطاقات التعاون بشكل أكبر لتدريب وتأهيل فئات غالية على قلوبنا من أبناء شهداء الواجب وأبنائنا الأيتام وأهالي المناطق المحيطة بالمشروع، إذ نسعى من خلال مسؤوليتنا المجتمعية بأن نكون جزءا من جهود التنمية المستمرة والمستدامة من تطوير المواهب والكوادر البشرية، لنعزز بالتالي القدرات التنافسية والإنتاجية للأفراد في المملكة».

تأهيل كوادر وطنية:

المستفيدون 1000 شاب وشابة

المجالات: الضيافة، الأمن السياحي، تقنية المعلومات.

التوظيف: في مشروع البحر الأحمر

مدة البرنامج 30 شهرا تتوزع إلى:

