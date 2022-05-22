«إمبريتك السعودية» يعزز السلوكيات الريادية لأصحاب المنشآت الصغيرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلق برنامج «إمبريتك السعودية» لرواد الأعمال التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الذي ينفذه بنك التنمية الاجتماعية في جادة 30 ببريدة، ويستمر حتى الخميس المقبل بواقع 50 ساعة تدريبية وحضور الطاقة الاستيعابية الكاملة للبرنامج.

ويركز برنامج إمبريتك السعودية على تعزيز السلوكيات الريادية التي يحتاجها رواد ورائدات الأعمال من أصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، للإسهام بدعم الرياديين للارتقاء بأعمالهم وجعلها أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة محليا ودوليا بما يعزز من نمو تلك المنشآت تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 للوصول بإسهام القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65%.

ويعمل البرنامج الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية على تزويد المشاركين بتقييم موضوعي وشامل لإمكاناتهم وكفاءاتهم الريادية وتقديم أدوات لممارسة وتطبيق الكفاءات الشخصية للريادي الناجح بالإضافة لتعزيز الثقة بالنفس لدى المشاركين.

ويسعى بنك التنمية الاجتماعية لتمكين رواد ورائدات الأعمال في المملكة من خلال استقطاب البرامج الدولية المعتمدة والورش التدريبية المكثفة التي تنعكس إيجابا على أصحاب المنشآت بالمملكة لزيادة فرص نجاح منشآت الأعمال وإعطاء الفرصة لخوض تجارب حقيقية وتقييم نقاط القوة والضعف لهم بما يوفر بيئة تنموية اقتصادية تسهم في تحقيق التطلعات المنشودة.

يذكر أن برنامج امبريتك الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) انطلق في السعودية عام 2013م من قبل بنك التنمية الاجتماعية، وعقدت 22 ورشة تدريبية على مستوى مناطق المملكة واستهدفت أصحاب وصاحبات الأعمال الريادية في كل من (الرياض، جدة، الدمام) ويجري حاليا إقامته في منطقة القصيم بمدينة بريدة، ويمضي بنك التنمية الاجتماعية قدما للتوسع لإقامة البرنامج في مناطق المملكة كافة.