منتدى الرياض يناقش سيناريوهات الصناعة المرتبطة بالاقتصاد المعرفي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم منتدى الرياض الاقتصادي بالتعاون مع أرامكو السعودية حلقة نقاش لدراسة الاستثمارات الجديدة والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي.

وأوضح رئيس مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد الراجحي، أن الدراسة تبحث في استشراف السيناريوهات المستقبلية للمجالات الصناعية المرتبطة بالاقتصاد المعرفي، ومن ثم تستعرض المعوقات الفنية والتقنية التي تعيق هذا النوع من الاستثمار، وإيجاد الحلول المناسبة لذلك، مؤكدا أن الهدف من حلقة النقاش هو التعرف على مرئيات المشاركين وإسهامهم في إثراء الدراسة.

وأشار إلى أهمية هذه الدراسة في الوقت الحالي مع التقدم الهائل في تقنية المعلومات والاتصالات، التي أسهمت في تغييرات جذرية في نمط الاستثمار والتحوّل من اقتصاد تقليدي يعتمد على الموارد الطبيعية من زراعة وصناعة وطاقة، إلى اقتصاد يعتمد على المعرفة والاقتصاد الرقمي، أو ما يسمى باقتصاد الخدمات.

وأكد كبير مهندسي أرامكو السعودية الدكتور خالد القحطاني خلال حديثه في حلقة النقاش على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع المنتدى، التي تهدف لمجابهة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والقضايا المؤثرة عبر وضع آليات مستحدثة، وتبنّي نظرة مستقبلية ثاقبة للجوانب المختلفة لتحقيق التنمية الاقتصادية.

يذكر أن الدورة العاشرة للمنتدى ستعالج أربع قضايا اقتصادية هي: دراسة آفاق وتحديات مجالات العمل الجديدة، ودراسة أهمية انسجام القطاعات في إصدار الضرائب والرسوم والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار، ودراسة ربط مناطق المملكة ببعضها عن طريق السكك الحديدية وأثرها على ازدهار السياحة والخدمات اللوجستية، ودراسة الاستثمارات الجديدة والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي.