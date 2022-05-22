شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن زراعة القطن طويل التيلة.. أبرزها ارتفاع الزراعات لـ208 آلاف فدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد خضر، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن لـ"الخليج 365" عن تواصل زراعات القطن طويل التيلة فى 17 محافظة ومنطقة، وسط توقعات باقترابها من نصف مليون فدان ، لافتا أنه زادت مساحة زراعات القطن المصرى طويل التيلة إلى نحو 208 آلاف فدان حتى اليوم الأحد، بزيادة بلغت نحو 37 ألف فدان، عن المساحات المنزرعة يوم الأربعاء الماضى .. تعرف على كافة التفاصيل فى 6 معلومات

1 - إجمالى الزراعات فى وجه بحرى ارتفعت ل 182.1 ألف فدان.

2 - ارتفعت مساحات وجه قبلى لنحو 25.8 ألف فدان .

3 - تصدرت الزراعات محافظة كفر الشيخ 63.3 الف فدان.

4 – تليها محافظة الدقهلية بنحو 39 ألف فدان .

5 - فيما تصدرت محافظة الفيوم زراعات وجه قبلى بنحو 14.5 ألف فدان.

6 - تصدر صنف جيزة 94 الزراعات بنحو 152 ألف فدان .

ووجه السيد القصير، وزير الزراعة بأهمية إدراج المبادرات الجديدة للقطن مع مبادرة حياة كريمة لخدمة المزارعين، وزيادة الإنتاجية والتوسع فى الزراعات بما ينعكس على الاقتصاد المصرى ولا سيما أن مصر متميزة فى إنتاج الأقطان طويلة التيلة التى لا يوجد مثيل لها فى العالم.

كما وجه وزير الزراعة بأهمية توفير التقاوي الجيدة لجميع المساحات المقررة زراعتها في الموسم الجديد، وذلك قبل بداية مواعيد الزراعة بوقت مناسب، مما ينعكس على زيادة المساحات الزراعية، التى تتم حاليا.