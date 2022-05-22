شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها "الشحن" بنسبة 3.4% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ تراجع 11 قطاعًا على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 3.4%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.4%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.2%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.1%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.9%، وهبط قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.8%.

كما تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.6%، أعقبه قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك، والأغذية والمشروبات والتبغ، بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.1%، فيما ارتفع قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.4%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 0.7%، يليه قطاعي السياحة والترفيه والتجارة والموزعون بنسبة 0.01%، بينما استقر قطاعي الخدمات التعليمية والورق ومواد التعبئة والتغليف.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 687.524 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 307.5 مليون ورقة مالية بقيمة 363.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.8 ألف عملية لعدد 182 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.1%، والعرب على 6.25% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.23% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.76%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 7.4 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 5.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 5.2 مليون جنيه، 972.4 ألف جنيه، 8.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.83%، ليغلق عند مستوى 10462 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 1820 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 12871 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 4222 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1841 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 2771 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 4.35% ليغلق عند مستوى 3794 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1175 نقطة.

وصعدت أسهم 54 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 50 شركة، ولم تتغير مستويات 78 شركة.