أخبار الاقتصاد اليوم.. افتتاح خط إنتاج لتصنيع منظفات سائلة بدلا من استيرادها

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 22-5-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم، من أبرزها: أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الحكومة على تقديم الدعم والمساندة اللازمة للشركات الصناعية العاملة في السوق المصري، بهدف تعزيز استثمارات هذه الشركات.

وزارة الصناعة: افتتاح أحدث خط إنتاج لتصنيع المنظفات السائلة بدلا من استيرادها

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على تقديم الدعم والمساندة اللازمة للشركات الصناعية العاملة في السوق المصري بهدف تعزيز استثمارات هذه الشركات سواء من خلال إنشاء مشروعات جديدة أو اقامة توسعات لمصانع قائمة وهو ما يسهم في زيادة قدراتها الانتاجية والتصديرية ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد المصري

وقالت إن القيادة السياسية تولي ملف الصناعة اهتماماً كبيراً وبصفة خاصة تعميق التصنيع المحلي واحلال المنتجات المستوردة بمنتجات وطنية وذلك في ضوء توافر كافة الإمكانات والمقومات الصناعية والتي تجعل من مصر محور ارتكاز للتصنيع والتصدير إلى مختلف دول العالم.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته الوزيرة مع سمير اللبار الرئيس التنفيذى الإقليمي لشركة بروكتر أند جامبل العالمية لمصر ومنطقة شمال افريقيا حيث تناول اللقاء خطط الشركة الاستثمارية الحالية والمستقبلية بالسوق المصرى، كما استعرض أوجه التعاون بين الشركة والوزارة لتعظيم دور الشركة في الاقتصاد المصرى، حضر اللقاء تامر يونس عضو مجلس إدارة الشركة ومدير عام العلاقات الخارجية للشركة بمنطقة شمال افريقيا.

نائب وزيرة التخطيط يترأس اجتماعا لمناقشة خطة العمل المشتركة مع الأمم المتحدة

ترأس أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاجتماع المنعقد لمناقشة النتائج المحققة خلال الفترة 2021 ضمن نتائج التنمية الاقتصادية الشاملة "ركيزة الرخاء"، وخطة العمل المشتركة والمقترحة لعام 2022 خلال إطار عمل الأمم المتحدة من أجل التنمية، بمشاركة باسل الخطيب المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو".

وأوضح أحمد كمالي أن مشاركة منظمات الأمم المتحدة تدعم الحكومة المصرية في تحقيق أجندة ورؤية مصر 2030، مؤكدًا حرص مصر على تحقيق التنمية المستدامة وعدم ترك أحد خلف الركب، من خلال العديد من المبادرات التي تسعى مصر لتنفيذها كمبادرة حياة كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والعديد من المبادرات التي تتسق مع الأهداف الأممية.

توقيع اتفاقيات تمويل مع بنك الاستثمار الأوروبى بـ300 مليون يورو منذ بداية 2022

أعلنت وزارة التعاون الدولي، أن اتفاقيات التمويل التنموي التي تم توقيعها مع بنك الاستثمار الأوروبي، منذ بداية العام الجاري بلغت قيمتها 300 مليون يورو، إلى جانب إدارة منحتين من الاتحاد الأوروبي بقيمة 24 مليون يورو، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي، لدعم جهود التنمية، في إطار رؤية الدولة 2030 وسعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت وزارة التعاون الدولي، في بيان، إنه تم توقيع اتفاق تمويل تنموي ميسر مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو لصالح مشروع "تطوير خط السكة الحديد طنطا-المنصورة-دمياط" الذي ستقوم بتنفيذه الهيئة المصرية لسكك حديد مصر، حيث يمثل المشروع أهمية كبيرة في إطار خطة الدولة لتطوير وسائل النقل لتصبح أكثر استدامة وتعزيز رؤية الدولة للتحول إلى بنية تحتية ذكية ومستدامة، وتتماشى مع المعايير البيئية.

وأوضحت وزارة التعاون الدولي، أن العلاقات المشتركة بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي، نتج عنها تمويل العديد من المشروعات التنموية في قطاع النقل على مستوى خطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى تنفيذ وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وهو ما يدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الثامن:العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة.

سفير البرازيل بالقاهرة: إعفاء حركة التجارة بين البلدين من التعريفات الجمركية بحلول 2026

أعلن سفير البرازيل في مصر أنطونيو باتريوتا سفير دولة البرازيل، أنه سيتم إعفاء معظم التجارة الثنائية بين البلدين من التعريفات الجمركية بحلول 2026 بموجب اتفاقية "الميركسور" التي دخلت حيز التنفيذ مطلع سبتمبر 2017.

وقال خلال المؤتمر الصحفي المشترك لوزير التخطيط البرازيلي وسفير البرازيل بالقاهرة ورئيس الغرفة وابراهيم السجيني مساعد وزيرة الصناعة والتجار، إن هناك اهتمام واضح من دولة البرازيل بتوطيد علاقاتها مع مصر بشكل خاص والدول العربية بشكل عام، مشيراً إلى أن العلاقة الاقتصادية بين البلدين تتميز بالعديد من أوجه التكامل، حيث تستورد مصر الأغذية والبرازيل مستورد للأسمدة، و وهناك تنسيق من أجل الأمن الغذائي وزيادة الدخل، وتستحوذ الأسمدة علي أكثر من نصف إجمالي صادرات مصر إلى البرازيل، وهي ضرورية للقطاع الزراعي البرازيلي.