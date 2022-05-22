شكرا لقرائتكم خبر عن «بيتكوين» ترتفع 2.2% مسجلة 30 ألفا و35 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة 2ر2% إلى 30 ألفا و35 دولار منذ الساعة الخامسة مساء أمس السبت، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط بلغت نسبته 5ر3%، حيث يتم تداولها بين 29 ألفا و225 دولار و30 ألفا و262 دولار.

وانخفضت الآن بنسبة 56% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 تشرين الثاني/نوفمبر عند 68 ألفا و992 دولار .

وخسرت عملة بيتكوين 1ر0% من قيمتها في الأسبوع الماضي وتراجعت بنسبة 35% حتى الآن هذا العام.