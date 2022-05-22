شكرا لقرائتكم خبر عن بوابة العمرة: صفر إصابة بكورونا بين المعتمرين المصريين خلال الموسم المنقضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد إبراهيم، المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية، تسجيل صفر إصابات بفيروس كورونا بين المعتمرين المصريين العائدين من المملكة العربية السعودية بعد أداءهم مناسك العمرة ونفذوا رحلاتهم عبر بوابة العمرة المصرية.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ رحلات العمرة هذا العام عن أشهر رجب شعبا رمضان فقط وجاءت المسحات الخاصة بكورونا لكافة المعتمرين المصريين قبل عودتهم بصفر إصابات، والذين وصل عددهم من خلال البوابة 70 ألف و930 معتمر مصري.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، لاستعراض أهم ملامح موسم العمرة المنقضي والذي جاء بعد توقف الرحلات بسبب جائحة كورونا.

وقال المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية إن الدولة نفذت رحلات العمرة وكان كل ما يهمنا هو الحفاظ على صحة وسلامة المعتمرين ولذلك تم تحديد الرحلات في هذا الموسم لأشهر رجب شعبان رمضان وتأشيرات بأرقام محددة.

وخلال المؤتمر تم استعراض الدور الذي تلعبه بوابة العمرة المصرية والتي صدر القرار الجمهوري مؤخرًا بإنشائها في ضبط وتنظيم رحلات العمرة والخدمات التي تقدمها البوابة وفي مقدمتها ضمان صالح وراحة وسلامة المعتمر وآلية عمل البوابة وكيفية التعامل من خلالها من قبل المواطنين.



خلال المؤتمر الصحفي