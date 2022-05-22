شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. حديد عز تخفض أسعار حديد التسليح 1000جنيه إلى 18170جنيه للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اليوم حديد عز عن خفضاً جديداً في أسعار حديد التسليح بلغ 1000 جنيه ليصل سعر الطن إلى 18.170 جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة تسليم أرض المصنع.

وبذلك يصل إجمالي الخفض خلال شهر مايو 1830 جنيها للطن.

وكانت حديد عز قد بادرت بخفض الأسعار 830 جنيها في بداية الشهر تماشياً مع الأسعار العالمية ويأتي الانخفاض الثاني – تقول مصادر الشركة – في ظل تراجع أسعار الخامات ونظراً لأن تسعير حديد عز – يقول المصدر – يقوم أساساً على اتجاهات التكلفة فان هذا الخفض يؤكد ديناميكية التسعير لدي الشركة ويعكس تحركات الأسعار العالمية صعوداً أو هبوطاً.