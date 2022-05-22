شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 22 مايو 2022 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب في مصر وكذلك البورصة العالمية، ليسجل الذهب مستويات قريبة من سعر إغلاق السوق أمس السبت، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1020 جنيها وقد تتحرك الأسعار يوم الإجازه الأسبوعية بفعل عوامل العرض والطلب.





أسعار الذهب اليوم: عيار 18 يسجل 873 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل 1020 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 1162 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 8160 جنيها.

مصادر في سوق الذهب أكدت عودة الاستقرار إلى أسعار المعدن النفيس وتسجيل التراجعات جاء نتيجة اتجاه ملاك الذهب نحو البيع مرة أخرى لجني الأرباح وهذا تسبب في زيادة المعروض من الذهب ومن ثم حدوث تراجعات كبيرة على مدار أسبوعين، ونزول الأسعار إلى 1000 جنيها للجرام من عيار 21 قبل أن تتحرك إلى 1020 جنيها، مشيراً إلى أن القاعدة المتعارف عليها في سوق الذهب أن السعر يعود إلى النقطة الأعلى مرة أخرى ولو بعد عدة أعوام لذلك من اشترى الذهب عند 1250 جنيها للجرام لا يقلق فقد ترتفع الأسعار مرة أخرى لكن وفق بعض المعطيات منها استمرار الارتفاع في السعر العالمي للمعدن النفيس وكذلك في حالة حدوث طلب مرتفع على الذهب مرة أخرى.

وأشار إلى أن الذهب لا يمكن الحكم على مستقبله من حيث الصعود أو الهبوط في ظل الظروف الحالية، واستمرار الحركة في سعر العملة، لأن ارتفاع أو انخفاض العملات الأجنبية في مصر يؤدى إلى حدوث تحركات سعرية عنيفة في الذهب، وشهدنا قفزات كبيرة في الذهب بعد تخفيض الجنيه أمام الدولار منذ مارس.