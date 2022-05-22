التأمينات: إيقاف صرف المعاش بالبطاقة الزرقاء واستبدالها بـ’’ميزة‘‘ نهاية يونيو.. تعرف على طريقة استخراج الكارت الجديد ومميزاته

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم إيقاف صرف المعاشات بالبطاقة الزرقاء واستبدالها بكارت ميزة من نهاية يونيو.

وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي والمُذاع عبر فضائية "ON"، أن ذلك ضمن توجه الدولة نحو الشمول المالي، مشيرًا إلى أن ذلك مبادرة من البنك المركزي لتحويل البطاقة الزرقاء لوسائل أخرى حسب رغبة الحاصل على المعاش.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن ذلك يتم من خلال فتح حساب في البنك أو البريد وتحويل المعاش عليه أو عن طريق فتح محفظة إلكترونية على الموبايل، لافتًا إلى أن كارت ميزة أحد الوسائل المتاحة لمن يتعذر عليه فتح حساب بنكي.

كيفية تغيير بطاقات صرف المعاش بكارت ميزة:

- يجب على صاحب المعاش، التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات من محل السكن، ومعه أصل بطاقة الرقم القومي، وصوره ضوئية منها مدون عليها رقم الهاتف المحمول لاستلام كارت ميزة مجانًا، علمًا بأن عملية تسليم البطاقة لن يستغرق أكثر من ثلاث دقائق مع استمرار العمل بكافة المكاتب التأمينية دون الارتباط بمواعيد العمل الرسمية، وعدم انصراف العاملين إلا بعد حصول آخر عميل داخل المكتب على كافة خدماته.

أو يمكن لأصحاب المعاشات التوجه لأي فرع من فروع البنوك العاملة في مصر وفتح حساب جاري، وإفادة مكتب التأمينات المختص بخطاب من البنك لتحويل المعاش عليه.

أو يمكن لأصحاب المعاشات التوجه لأي فرع من فروع الشركات المختصة بالهاتف المحمول لتقديم طلب لفتح محفظة إلكترونية من خلال رقم الهاتف الشخصي، لتحويل كافة الاستحقاقات التأمينية عليها.

مزايا استبدال بطاقات صرف المعاشات بكارت ميزة:

1- يستبدل الكارت مجانًا دون احتساب أي رسوم.

2- يصدر كارت ميزة،في بنوك مصر والزراعي والأهلي.

3- تبلغ صلاحية الكارت 3 سنوات.

4- يتيح كارت ميزة، إمكانية الاقتراض بضمان المعاش.

5- يستخدم كارت ميزة في الشراء إلكترونيا من التجار محليا.

6- يربط الكارت بحساب توفير خاص بالمعاشات لكل عميل.

7- كما يتيح إمكانية الشراء عبر الإنترنت محليا.