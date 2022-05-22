شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصناعة: افتتاح أحدث خط إنتاج لتصنيع المنظفات السائلة بدلا من استيرادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على تقديم الدعم والمساندة اللازمة للشركات الصناعية العاملة في السوق المصري بهدف تعزيز استثمارات هذه الشركات سواء من خلال إنشاء مشروعات جديدة أو اقامة توسعات لمصانع قائمة وهو ما يسهم في زيادة قدراتها الانتاجية والتصديرية ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد المصري

وقالت إن القيادة السياسية تولي ملف الصناعة اهتماماً كبيراً وبصفة خاصة تعميق التصنيع المحلي واحلال المنتجات المستوردة بمنتجات وطنية وذلك في ضوء توافر كافة الإمكانات والمقومات الصناعية والتي تجعل من مصر محور ارتكاز للتصنيع والتصدير إلى مختلف دول العالم.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته الوزيرة مع سمير اللبار الرئيس التنفيذى الإقليمي لشركة بروكتر أند جامبل العالمية لمصر ومنطقة شمال افريقيا حيث تناول اللقاء خطط الشركة الاستثمارية الحالية والمستقبلية بالسوق المصرى، كما استعرض أوجه التعاون بين الشركة والوزارة لتعظيم دور الشركة في الاقتصاد المصرى، حضر اللقاء تامر يونس عضو مجلس إدارة الشركة ومدير عام العلاقات الخارجية للشركة بمنطقة شمال افريقيا.

وقالت الوزيرة إن سعى الشركات العالمية للإستثمار بالسوق المصرى يعكس نجاح جهود الحكومة فى تهيئة مناخ الأعمال وتوفير المزيد من الحوافز والضمانات للإستثمارات العالمية للتواجد بالسوق المصرى والنفاذ لعدد كبير من الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيدةً في هذا الإطار بقرار شركة بروكتر أند جامبل بافتتاح أحدث خط إنتاج جديد لإنتاج المنظفات السائلة والتى كان يتم استيرادها من الخارج وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للاسواق الخارجية.

وأشارت جامع إلى أهمية التوسع بمشروعات الشركة بالسوقين المصرى والأفريقى خاصة في ظل خطة الوزارة الهادفة إلى تنمية التعاون الاقتصادي المشترك مع عدد من الدول الرئيسية بشرق وغرب القارة ومساعدتها في بناء قاعدة تصنيعية بخبرات مصرية وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، لافتةً في هذا الاطار إلى البعثات الترويجية الناجحة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع تجاري وفا بنك لدولتي الكاميرون والسنغال والتي اسهمت في تحقيق تعاقدات تصديرية للشركات المصرية في الدولتين وجاري التنسيق لتنظيم بعثات أخرى لعدد من دول غرب أفريقيا.

ومن جانبه أشار سمير اللبار الرئيس التنفيذى الإقليمي لشركة بروكتر أند جامبل العالمية لمصر ومنطقة شمال افريقيا إلى إلتزام الشركة بتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية بصفة عامة وأسواق قارة إفريقيا بصفة خاصة، لافتاً إلى حرص الشركة على الاستفادة من شبكة إتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة على عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسة في العالم.

ولفت اللبار إلى أن الشركة تعمل بالسوق المصرى منذ ما يزيد عن ثلاثين عاماً ويتجاوز حجم إستثماراتها حاليا 3,5 مليار جنيه وتوفر نحو 1300 فرصة عمل مباشرة و10 آلاف فرصة في خدمات مساندة لأعمال الشركة في مصر، وتقوم بالتصدير لـ37 دولة حول العالم باجمالي صادرات سنوية تصل الى 250 مليون دولار، مشيراً إلى أن فرع الشركة بمصر يعد واحد من 3 أفرع رئيسية مسئولة عن التخطيط لسلاسل الامداد للشركة في منطقة أسيا باسيفك والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال إن الشركة تبذل جهود كبيرة لتمكين المرأة وتعظيم دورها بالمجتمع المصرى من خلال أنشطتها الاجتماعية المختلفة، فضلاً عن أن فرع الشركة بمصر يعد الاول من حيث الاهتمام بتعيين ذوي الهمم.

وأضاف اللبار أن الشركة تتوسع فى السوق المصرى بصورة دائمة من خلال زيادة خطوط الإنتاج وزيادة معدلات الانتاجية خاصة وأن السوق المصري يعد محور إستراتيجى تصنيعى وتصديرى لأسواق منطقة الدول العربية وقارتى إفريقيا وأوروبا، مشيداً في هذا الصدد بقرارات القيادة السياسية والحكومة باستثناء مستلزمات الانتاج من قرار الاعتمادات المستندية والذى اعطى انتعاشة لكافة المصانع لاستمرار دوران عجلة الانتاج والحفاظ على معدلات الانتاجية واسواق التصدير وكذا العمالة الفنية ويمثل ايضاً شهادة ثقة بقدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات العالمية.