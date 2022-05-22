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تعرف على أسعار 10 أصناف فاكهة بسوق العبور .. اليوم الأحد

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القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الفاكهة استقرارا في أغلب الأنواع، وانخفاضا في بعض الأصناف بسوق العبور ومختلف الأسواق، نتيجة زيادة المعروض، خاصة من الموز والخوخ والكانتلوب، فيما تختلف الأسعار قليلا في أسواق التجزئة وبحسب المكان والمحافظة أيضا.. تعرف على أصناف 10 أنواع فاكهة بسوق العبور اليوم الاحد 22-5-2022 .

 

 

البرتقال من 3.5 ل 6.5 جنيها .

الليمون من  8 ل 14 جنيها .

عنب بناتى اصفر من 15 ل 20 جنيها .

تفاح مصري من 8 ل 14 جنيها.

تفاح أمريكى ايطالى من 23 ل 29 جنيها.

جوافة من 4 ل 10 جنيهات.

فراولة من 7 ل 11 جنيها.

كانتلوب من 2 ل 3.5 جنيها.

خوخ عرايشى من 2.5 ل 7.5جنيها.

موز صعيدى من 8 ل 11 جنيها.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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